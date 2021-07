Arzano, ragazze aggredite e minacciate: “Tutto per un bacio” (Di martedì 20 luglio 2021) Due ragazze fidanzate hanno ricevuto schiaffi e minacce da parte di un uomo ad Arzano, in provincia di Napoli. Mentre si discute ancora sulla Legge Zan che si pone l’obiettivo di tutelare dalle discriminazioni per genere e orientamento sessuale, i casi di violenza di stampo omofobo continuano. ALLONTANATE DALLA SPIAGGIA – In queste ore si L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 20 luglio 2021) Duefidanzate hanno ricevuto schiaffi e minacce da parte di un uomo ad, in provincia di Napoli. Mentre si discute ancora sulla Legge Zan che si pone l’obiettivo di tutelare dalle discriminazioni per genere e orientamento sessuale, i casi di violenza di stampo omofobo continuano. ALLONTANATE DALLA SPIAGGIA – In queste ore si L'articolo

sevensalerno : Arzano (Napoli): coppia di ragazze lesbiche schiaffeggiate e minacciate di morte per un bacio - MarcoCuoreazzur : Ragazze prese a schiaffi e minacciate per un bacio: 'Volevano anche incendiarci l'auto' Questa gente non mi rappres… - ZonNapoli : #Cronaca #20luglio Seconda aggressione omofoba in pochi giorni: due donne sono state picchiate per un bacio - NapoliToday : #Cronaca Ragazze prese a schiaffi e minacciate per un bacio: 'Volevano anche incendiarci l'auto'… - corrmezzogiorno : #Napoli Arzano, uomo vede due ragazze baciarsi e le schiaffeggia; non tornate più -