Arzano | ancora omofobia | schiaffi a due ragazze per un bacio

(Di martedì 20 luglio 2021). Una ragazza di 21 anni è stata presa ada un uomo perché l’aveva vista baciarsi in auto con la sua compagna. E’ successo aded è la seconda aggressione omofoba che si verifica nel giro di pochi giorni in provincia di Napoli.a dueper un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ad Arzano (nell'area metropolitana di Napoli) due ragazze di 21 e 23 anni sarebbero state avvicinate da un signore che le aveva viste baciarsi in auto e successivamente le ha aggredite verbalmente ...