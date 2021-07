Vendita Salernitana, le riflessioni del consigliere comunale Roberto Celano (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Riceviamo e pubblichiamo la nota diffusa dal consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano sulla questione relativa alla Salernitana. Di seguito il testo integrale: “La Salernitana è certamente una società di capitali e, come tale, va considerata per quanto attiene il diritto civile e la tutela degli interessi privatistici. Nel contempo, però, va rammentato, che la Salernitana è un’azienda atipica. Il suo patrimonio non appartiene unicamente a chi è titolare delle azioni, ma anche alla passione di migliaia di persone, alla città ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Riceviamo e pubblichiamo la nota diffusa daldi Forza Italiasulla questione relativa alla. Di seguito il testo integrale: “Laè certamente una società di capitali e, come tale, va considerata per quanto attiene il diritto civile e la tutela degli interessi privatistici. Nel contempo, però, va rammentato, che laè un’azienda atipica. Il suo patrimonio non appartiene unicamente a chi è titolare delle azioni, ma anche alla passione di migliaia di persone, alla città ...

Advertising

anteprima24 : ** Vendita #Salernitana, le riflessioni del consigliere comunale Roberto #Celano ** - TuttoSalerno : Salernitana in vendita...e Radrizzani fa un passo indietro. C'era davvero interesse? - infoitsport : Cessione Salernitana, i trustee: avviate procedure per acquisire offerte di vendita - ilLamecus : @MBarrui @Luca100celleASR Bugie. Formello è di proprietà ma in garanzia. Trigoria non è più di proprietà, è stato f… - TuttoSalerno : Salernitana in vendita, può cambiare tutto da un momento all'altro -