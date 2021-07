Tom Clancy' s XDefiant è l' FPS multiplayer free-to-play di Ubisoft Trailer gameplay | dettagli e data dell' alpha

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tom Clancy

Titolo Rockstar è primo anche per quanto riguarda la classifica PC, seguito da's Rainbow Six Siege e Sekiro: Shadows Die Twice . Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica ...Seconda posizione per's Rainbow Six Siege , lo sparatutto tattico di Ubisoft che ormai non ha certo bisogno di presentazioni. Terzo posto infine per Sekiro Shadows Die Twice , il ...Si chiama Tom Clancy's XDefiant lo shooter in prima persona competitivo in arrivo prossimamente su PC e console.Con un lungo trailer di gameplay, Ubisoft ha svelato Tom Clancy's XDefiant, uno sparatutto multiplayer free-to-play con personaggi presi dalle sue serie del franchise Tom Clancy. Sviluppato da ...