Tenta di rubare un paio di pantaloni al Città Fiera | minorenne nei guai

Advertising

Carlino_Forli : Tenta di rubare la borsa a due turisti in A14, denunciato - Carlino_Forli : Forlì, tenta di rubare una borsetta nell'area di servizio. Denunciato - PisaToday : Tenta di rubare una bici prendendo a colpi di pietra il lucchetto: denunciato - sempreesaurita : Tra poco i giornalisti: “Tommaso Zorzi tenta di rubare il lavoro ad Alberto Angela” #tzvip - IGDVeronesi : Verona – Apre la portiera dell’auto e tenta di rubare la borsa ad una signora. Arrestato uno dei due complici -

Ultime Notizie dalla rete : Tenta rubare

il Resto del Carlino

... al ritorno una turista… Saldi estivi dal 3 luglio e al Città Fiera tornano… Avevano bisogno delle calze per fare sport, le… Con le forbici da elettricista, cerca didei&...Argenta. Ha provato aalcune apparecchi elettronici dagli scaffali senza dare nell'occhio, rimuovendone i dispositivi antitaccheggio, ma la sua presenza tra le corsie del supermercato non è passata inosservata al ...TRENTO. Prima assieme ad un amico ruba un mini caravan, poi compie un furto in un ristorante e dopo essere stato denunciato per ricettazione riesce anche a rubare ancora in un negozio di Trento. A fin ...LUCCA. Di primo acchito, quando la vigilanza l’ha chiamato, Vittorio Pedonesi ha pensato a qualche ragazzotto ubriaco, visto che la cronaca delle ultime settimane non è stata carente di episodi simili ...