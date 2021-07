Temptation Island 2021: Floriana e Federico al falò di confronto con un colpo di scena finale (Di martedì 20 luglio 2021) La quarta puntata di Temptation Island 2021 non ha fornito grossi colpi di scena ma… ci ha proposto l’immancabile falò di confronto anticipato. Dopo l’uscita di scena di Tommaso con Valentina e Claudia con Ste , in questo nuovo appuntamento è toccato dire addio al programma anche ad una terza coppia fra le quattro rimaste all’interno del reality di Canale Cinque. La coppia in questione è quella formata da Floriana e Federico Lei è una studentessa di 21 anni, lui è un rampante 34enne che gestisce il bar del suocero. Entrambi di Palermo, i ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 20 luglio 2021) La quarta puntata dinon ha fornito grossi colpi dima… ci ha proposto l’immancabiledianticipato. Dopo l’uscita didi Tommaso con Valentina e Claudia con Ste , in questo nuovo appuntamento è toccato dire addio al programma anche ad una terza coppia fra le quattro rimaste all’interno del reality di Canale Cinque. La coppia in questione è quella formata daLei è una studentessa di 21 anni, lui è un rampante 34enne che gestisce il bar del suocero. Entrambi di Palermo, i ...

