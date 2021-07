Studio su Vo' Euganeo, anticorpi durano 9 mesi anche in asintomatici (Di lunedì 19 luglio 2021) Gli anticorpi anti SarsCoV2 durano 9 mesi, sia nei sintomatici che negli asintomatici: è quello che emerge dai dati pubblicati su Nature Communication dei dati relativi all’indagine di Vò Euganeo condotta dal gruppo di Andrea Crisanti dell’Università di Padova in collaborazione con l’Imperial College di Londra. Secondo i nuovi dati ottenuti analizzando i livelli anticorpali nei soggetti risultati positivi nella prima indagine eseguita sulla popolazione di Vò Euganeo il 98,8% delle persone infette a febbraio/marzo ha mostrato livelli rilevabili di anticorpi ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 luglio 2021) Glianti SarsCoV2, sia nei sintomatici che negli: è quello che emerge dai dati pubblicati su Nature Communication dei dati relativi all’indagine di Vòcondotta dal gruppo di Andrea Crisanti dell’Università di Padova in collaborazione con l’Imperial College di Londra. Secondo i nuovi dati ottenuti analizzando i livelli anticorpali nei soggetti risultati positivi nella prima indagine eseguita sulla popolazione di Vòil 98,8% delle persone infette a febbraio/marzo ha mostrato livelli rilevabili di...

