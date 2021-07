Roma vicino all’arrivo il sostituto di Spinazzola

(Di lunedì 19 luglio 2021) Viña– Continua il casting per la fascia sinistra della. I giallorossi però questa volta sembrano aver fatto l’affondo decisivo, e il nome è quello di Matías Viña in forza al Palmeiras. Viñaecco le formule Come riportato da Sky Sport, il club giallorosso ha scelto Matías Viña, terzino sinistro uruguaiano in forza al Palmeiras. Laha presentato un’offerta di 10 milioni di euro più 2.5 di bonus (legati alle presenze e ai traguardi centrati con la squadra), ritenuta ancora bassa dal club uruguaiano che vorrebbe incassare di più dalla cessione, vista la necessità di girare al Nacional de Montevideo ...

DiMarzio : Roma, vicino Matias #Vina del #Palmeiras come sostituto di #Spinazzola

