Pisa, gli affitti non calano dopo la pandemia. La preoccupazione degli universitari: “Quanti fuorisede torneranno? Ora misure di welfare” (Di lunedì 19 luglio 2021) “L’Università di Pisa si prepara a riaprire in presenza per il prossimo semestre ma è difficile poter dire quante persone rientreranno in città: sicuramente esiste un fortissimo bisogno per gran parte della componente studentesca di ricominciare a vivere gli spazi universitari e cittadini. Il problema è: chi potrà tornare?”. A parlare è Sofia Testa, studentessa di Giurisprudenza e rappresentante degli studenti di Sinistra Per nel consiglio di amministrazione dell’ateneo Pisano. In vista della riapertura di settembre, Pisa, centro d’eccellenza italiano e sede dell’Istituto Sant’Anna e della Scuola Normale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) “L’Università disi prepara a riaprire in presenza per il prossimo semestre ma è difficile poter dire quante persone rientreranno in città: sicuramente esiste un fortissimo bisogno per gran parte della componente studentesca di ricominciare a vivere gli spazie cittadini. Il problema è: chi potrà tornare?”. A parlare è Sofia Testa, studentessa di Giurisprudenza e rappresentantestudenti di Sinistra Per nel consiglio di amministrazione dell’ateneono. In vista della riapertura di settembre,, centro d’eccellenza italiano e sede dell’Istituto Sant’Anna e della Scuola Normale ...

