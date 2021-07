Ospedale “Mauro Scarlato”, il sindaco di Scafati chiede certezze sul futuro (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiScafati (Sa)- “Vogliamo sapere quale sarà il destino del nostro Ospedale. C’è bisogno di un’adeguata linea strategica che definisca il ruolo che il nostro Mauro Scarlato deve avere nell’ambito della rete ospedaliera provinciale”. Non usa mezzi termini il sindaco Cristoforo Salvati, intenzionato a chiedere garanzie sul futuro del presidio sanitario di via Passanti alla luce del recente provvedimento con cui la Direzione sanitaria ha disposto il trasferimento degli infettivologi al pronto soccorso dell’Ospedale di Nocera Inferiore ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa)- “Vogliamo sapere quale sarà il destino del nostro. C’è bisogno di un’adeguata linea strategica che definisca il ruolo che il nostrodeve avere nell’ambito della rete ospedaliera provinciale”. Non usa mezzi termini ilCristoforo Salvati, intenzionato are garanzie suldel presidio sanitario di via Passanti alla luce del recente provvedimento con cui la Direzione sanitaria ha disposto il trasferimento degli infettivologi al pronto soccorso dell’di Nocera Inferiore ...

