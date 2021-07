Ora la variante Delta fa paura: si rischia la quarta ondata e la zona gialla (Di lunedì 19 luglio 2021) Mentre gli ospedali non sembrano risentire del peso dei nuovi contagi, anche per una vaccinazione che va avanti regolarmente, aumentano i contagi Covid in Europa e in Italia, così come i casi di ... Leggi su globalist (Di lunedì 19 luglio 2021) Mentre gli ospedali non sembrano risentire del peso dei nuovi contagi, anche per una vaccinazione che va avanti regolarmente, aumentano i contagi Covid in Europa e in Italia, così come i casi di ...

Advertising

Amos8125 : Correzione (per ora) in corso sulle borse europee. Motivazione ufficiale la recrudescenza dei contagi da variante D… - p_bassi : @MT_Meli_ Ora imperversa la variante Delta. Dalla sua affermazione pure poco aulica, oltre che superficiale, ora comprendo molte cose! - globalistIT : - GretaSalve : RT @Daniele_Manca: Guerra di quarantene tra Francia e Gran Bretagna: ora spaventa la variante Beta (isolamento per i francesi nel Regno Uni… - NessunaCorrelaz : 18 Luglio 2021 - Ricciardi Ora ve lo Buco! Ricciardi: 'La variante Delta buca il doppio ciclo vaccinale'… -