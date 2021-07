“Ma che stai combinando…”. Ida Platano senza pace, nuovo fiume di offese dopo quelle immagini (Di lunedì 19 luglio 2021) Ida Platano è tornata dalle sue ferie in Sardegna. È la dama di Uomini e Donne a informare tutti dalle sue storie Instagram. Sempre attivissima, in queste ore ha dovuto assaggiare l’amarezza per la nuova storia di Riccardo Guarnieri che sembra vicino a Laura Pantaleo. Poco dopo la fine del programma i due si erano fatti fotografare insieme. Da quel momento le voci e le indiscrezioni su una possibile storia tra i due si sono moltiplicate. Ma dai diretti interessati non è arrivata né una conferma né una smentita sulla relazione. E allora i fan si scatenano andando alla ricerca, sul web e tra i social, di qualche possibile indizio che possa chiarire la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 luglio 2021) Idaè tornata dalle sue ferie in Sardegna. È la dama di Uomini e Donne a informare tutti dalle sue storie Instagram. Sempre attivissima, in queste ore ha dovuto assaggiare l’amarezza per la nuova storia di Riccardo Guarnieri che sembra vicino a Laura Pantaleo. Pocola fine del programma i due si erano fatti fotografare insieme. Da quel momento le voci e le indiscrezioni su una possibile storia tra i due si sono moltiplicate. Ma dai diretti interessati non è arrivata né una conferma né una smentita sulla relazione. E allora i fan si scatenano andando alla ricerca, sul web e tra i social, di qualche possibile indizio che possa chiarire la ...

