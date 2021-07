La morte di Borsellino non fu solo una strage di mafia: tutte le prove sui mandanti occulti (Di lunedì 19 luglio 2021) “La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida” disse Josè Martì. Sembra una frase scritta per Paolo Borsellino, probabilmente il migliore italiano della storia repubblicana. Borsellino vive tutt’oggi. Vive nel ricordo del suo esempio, nel coraggio che la sua essenza continua ad offrire a tutti quei magistrati che combattono Cosa Nostra, Borsellino vibra nelle persone perbene che ricordano a memoria alcune sue frasi come fossero versi di Leopardi. Ma Borsellino non vive e basta. Muore, eccome se muore. Ucciso ciclicamente dall’ipocrisia di chi per far finta di avere una coscienza lo ricorda una volta ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 luglio 2021) “La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida” disse Josè Martì. Sembra una frase scritta per Paolo, probabilmente il migliore italiano della storia repubblicana.vive tutt’oggi. Vive nel ricordo del suo esempio, nel coraggio che la sua essenza continua ad offrire a tutti quei magistrati che combattono Cosa Nostra,vibra nelle persone perbene che ricordano a memoria alcune sue frasi come fossero versi di Leopardi. Manon vive e basta. Muore, eccome se muore. Ucciso ciclicamente dall’ipocrisia di chi per far finta di avere una coscienza lo ricorda una volta ...

