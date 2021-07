Kate e William furiosi dopo Euro2020: drastica decisione sul figlio George (Di lunedì 19 luglio 2021) William e Kate pare siano furiosi dopo Euro2020. I duchi di Cambridge avrebbero preso un’importante decisione sul loro figlio George. William e Kate hanno deciso di dire la verità al… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 19 luglio 2021)pare siano. I duchi di Cambridge avrebbero preso un’importantesul lorohanno deciso di dire la verità al… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Kate William Royal Family News, il compleanno del principino George senza Ah, quanto crescono in fretta i royal babies! Il 22 luglio segnerà un giorno importante in casa Windsor: il principino George compie 8 anni, e la royal family news è che il principe William e Kate Middleton (forse) non condivideranno foto celebrative sui social media . Ma come?!? La tradizione ha sempre voluto che fosse la duchessa di Cambridge in persona a scattare un ritratto ...

Emmy Award 2021: tute le candidature e i nominati della 73 esima edizione ...in una serie comica Anthony Anderson (Black - ish) Michael Douglas (The Kominsky Method) William H. ... Aretha) Elizabeth Olsen (WandaVision) Anya Taylor - Joy (La regina di scacchi) Kate Winslet (...

William e Kate, che forse non pubblicheranno la nuova «foto di compleanno» di George Vanity Fair Italia Kate e William furiosi dopo Euro2020: drastica decisione sul figlio George Dopo Euro2020 pare che William e Kate siano furiosi. La coppia avrebbe preso un'importante decisione sul loro promogenito, il piccolo George.

"George è in pericolo": la paura di William e Kate Dopo la finale Inghilterra-Italia il principe George è stato preso di mira dagli hater e ora i suoi genitori vorrebbero tenerlo lontano dai riflettori, evitando persino di pubblicare un nuovo ritratto ...

