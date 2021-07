Interpump prosegue l’acquisto di azioni proprie

(Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) –Group, nell’ambito dell’autorizzazione aldideliberata dall’Assemblea del 30 aprile 2021, ha comunicato di aver acquistato, dal 12 al 16 luglio 2021, complessivamente 35.000, pari allo 0,0321% del capitale sociale, ad un prezzo medio ponderato di 51,6555 euro, per un controvalore pari a 1.807.942,50 euro. A seguito delle suddette oper, il costruttore di pompe ad alta pressione ha in portafoglio un totale di 2.311.756, pari al 2,1232% del capitale ...

Teleborsa

(Teleborsa) – Interpump Group, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 30 aprile 2021, ha comunicato di aver ...