Inter, settimana di incontri per Nahitan Nandez: i dettagli (Di lunedì 19 luglio 2021) L’Inter prova ad accelerare per Nandez settimana importante in casa Inter. Il club nerazzurro si sta attivando sul mercato e in tal senso va registrato il forte Interesse per Nahitan Nadez del Cagliari. In settimana, secondo Tuttosport, dovrebbe esserci un incontro con il club rossoblu oltre ad un altro con l’agente del giocatore dopo quello di sabato sera a Lugano. “Nell’ultima settimana è tornato di forte attualità Nandez. Inter e Cagliari ne avevano parlato a inizio giugno, poi il discorso era caduto. Adesso il ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 19 luglio 2021) L’prova ad accelerare perimportante in casa. Il club nerazzurro si sta attivando sul mercato e in tal senso va registrato il forteesse perNadez del Cagliari. In, secondo Tuttosport, dovrebbe esserci un incontro con il club rossoblu oltre ad un altro con l’agente del giocatore dopo quello di sabato sera a Lugano. “Nell’ultimaè tornato di forte attualitàe Cagliari ne avevano parlato a inizio giugno, poi il discorso era caduto. Adesso il ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter settimana SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE/ Video streaming diretta tv: le squadre di spicco ... perché le nostre quattro rappresentanti in Champions League ( Inter, Milan, Atalanta e Juventus in ... infatti settimana scorsa abbiamo avuto i verdetti del primo turno e adesso si forma il tabellone ...

L'Inter aspetta Sanchez: dall'infortunio col Cile al super ingaggio, la scelta sul futuro Commenta per primo Sarà una settimana di rientri importanti in casa Inter , che dopo l'esordio contro il Lugano, in cui Simone Inzaghi ha avuto a disposizione sostanzialmente soltanto gran parte delle riserve, è pronta a ...

VIDEO | La settimana nerazzurra tra allenamenti, gol e... Inter Sito Ufficiale Cagliari, oggi visite mediche e ufficialità per Dalbert. La situazione Cagliari, oggi visite mediche e ufficialità per Dalbert. La situazione In casa Cagliari è l’Henrique Dalbert Day. Il terzino brasiliano di proprietà dell’Inter, per il quale è stato trovato l’accordo ...

Locatelli, retroscena Inter: Marotta si era informato con Carnevali – CdS Locatelli, piace a tantissime squadre compreso, ovviamente, l’Inter. Fonte: Corriere dello Sport Se non avesse avuto le mani legate, specifica il Corriere, avrebbe già acquistato il calciatore facendo ...

