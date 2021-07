Insigne: se dovesse andare via, quale prezzo potrebbe essere ceduto (Di lunedì 19 luglio 2021) Come ben sappiamo, il Napoli ha già iniziato il ritiro a Dimaro e proprio nella giornata di ieri, 18 luglio, ha disputato la sua prima amichevole contri i dilettanti del Bassa Anaunia, superata per 12-0. Nel frattempo, tutti gli azzurri che hanno disputato l’Europeo si stanno godendo ancora le vacanze estive, così come i neo campioni Meret, Di Lorenzo e Lorenzo Insigne. Ed è proprio sul capitano azzurro che ci soffermeremo quest’oggi. Stando alle ultime notizie riportate dall’edizione giornaliera del ‘Corriere dello Sport’, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe fissato già il prezzo qualora il numero 24 non dovesse rinnovare. Come si ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 luglio 2021) Come ben sappiamo, il Napoli ha già iniziato il ritiro a Dimaro e proprio nella giornata di ieri, 18 luglio, ha disputato la sua prima amichevole contri i dilettanti del Bassa Anaunia, superata per 12-0. Nel frattempo, tutti gli azzurri che hanno disputato l’Europeo si stanno godendo ancora le vacanze estive, così come i neo campioni Meret, Di Lorenzo e Lorenzo. Ed è proprio sul capitano azzurro che ci soffermeremo quest’oggi. Stando alle ultime notizie riportate dall’edizione giornaliera del ‘Corriere dello Sport’, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe fissato già ilqualora il numero 24 nonrinnovare. Come si ...

