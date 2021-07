Incendi ieri nel nuorese, gli interventi dei Vigili del Fuoco (Di lunedì 19 luglio 2021) NUORO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti per vari Incendi nel nuorese. Il primo allarme in provincia è scattato intorno alle 10.00 in località “Limpiddu” presso il comune di Budoni. Una vasta area rurale, prossima ad alcune abitazioni, è stata interessata da un Incendio che da un canneto si è esteso alla vegetazione circostante. Sul posto sono state inviate tre squadre dei Vigili del Fuoco di Nuoro e Siniscola. Attiva anche l’azione e aerea con un Canadair e due elicotteri della flotta regionale. Altri interventi sono stati effettuati in prossimità del ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 19 luglio 2021) NUORO – Idelsono intervenuti per varinel. Il primo allarme in provincia è scattato intorno alle 10.00 in località “Limpiddu” presso il comune di Budoni. Una vasta area rurale, prossima ad alcune abitazioni, è stata interessata da uno che da un canneto si è esteso alla vegetazione circostante. Sul posto sono state inviate tre squadre deideldi Nuoro e Siniscola. Attiva anche l’azione e aerea con un Canadair e due elicotteri della flotta regionale. Altrisono stati effettuati in prossimità del ...

Incendi: evacuate 4 case a Nuoro, 15 persone in salvo Agenzia ANSA Incendi ieri nel nuorese, gli interventi dei Vigili del Fuoco NUORO - I Vigili del Fuoco sono intervenuti per vari incendi nel nuorese. Il primo allarme in provincia è scattato intorno alle 10.00 in località ...

