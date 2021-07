In Egitto liberata ' The Facebook Girl' | una speranza per Patrick Zaki

(Di lunedì 19 luglio 2021) Una breccia si è aperta nel granitico regime del 'Faraone'. E in quella breccia potrebbe passare anche. Non è una certezza, ma qualcosa in più di una. Rilasci 'eccellenti' Le ...

Rispondendo ad una domanda sulla vendita di armi all', il portavoce ha poi osservato che il presidente Biden ha discusso in passato sulla situazione dei diritti umani con al - Sisi e che si ...La giornalista e attivista egiziana Esraa Abdel - Fattah, uno dei simboli della rivoluzione del 2011, è stata rilasciata dopo quasi 22 mesi di detenzione preventiva. Lo ha annunciato il suo avvocato ...Una breccia si è aperta nel granitico regime del “Faraone”. E in quella breccia potrebbe passare anche Patrick Zaki. Non è una certezza, ma qualcosa in più di una speranza.E con i suoi amici e familiari hanno gridato vittoria tutti coloro che da tempo ne reclamavano la liberazione, perché i regimi sono così: regalano esultanza quando si ricredono, quando rimettono a… Le ...