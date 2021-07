In calo la Borsa di New York (Di lunedì 19 luglio 2021) (TeleBorsa) – La settimana finanziaria si apre all’insegna del ribasso per la Borsa di Wall Street come successo dall’altra sponda dell’oceano, dove le borse europee sono tutte negative. A pesare sul sentiment degli investitori contribuiscono i timori per il diffondersi della variante Delta del coronavirus che potrebbe rallentare la crescita dell’economia. Sul fronte macroeconomico, non ci sono dati rilevanti. L’unica statistica in agenda oggi è l’indice USA NAHB che misura la fiducia dei costruttori. Prosegue intanto la stagione delle trimestrali: dopo le grandi banche, questa settimana è la volta delle società tecnologiche. La prima, che diffonderà i ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 luglio 2021) (Tele) – La settimana finanziaria si apre all’insegna del ribasso per ladi Wall Street come successo dall’altra sponda dell’oceano, dove le borse europee sono tutte negative. A pesare sul sentiment degli investitori contribuiscono i timori per il diffondersi della variante Delta del coronavirus che potrebbe rallentare la crescita dell’economia. Sul fronte macroeconomico, non ci sono dati rilevanti. L’unica statistica in agenda oggi è l’indice USA NAHB che misura la fiducia dei costruttori. Prosegue intanto la stagione delle trimestrali: dopo le grandi banche, questa settimana è la volta delle società tecnologiche. La prima, che diffonderà i ...

Advertising

Marilen97832318 : RT @francotaratufo2: E questi 'successi' di S. Draghi non li evidenziamo? Maglia nera per Piazza Affari. La Borsa di Milano tocca il -3,3%.… - ViolaRemedi : RT @francotaratufo2: E questi 'successi' di S. Draghi non li evidenziamo? Maglia nera per Piazza Affari. La Borsa di Milano tocca il -3,3%.… - I_AM_IM_ : RT @LaNotiziaTweet: Maglia nera per Piazza Affari. La Borsa di Milano tocca il -3,3%. Il titolo Enel in calo del 5. Male anche i bancari ht… - MariaAversano1 : RT @francotaratufo2: E questi 'successi' di S. Draghi non li evidenziamo? Maglia nera per Piazza Affari. La Borsa di Milano tocca il -3,3%.… - Ariel48536344 : RT @francotaratufo2: E questi 'successi' di S. Draghi non li evidenziamo? Maglia nera per Piazza Affari. La Borsa di Milano tocca il -3,3%.… -