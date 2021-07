Il palmarès di Cannes: Spike Lee taglia corto, il premio «al femminile», i riconoscimenti «fastidiosi» (Di lunedì 19 luglio 2021) Il presidente della giuria Spike Lee voleva tagliare corto: Palma d’oro subito saltando il noiosissimo cerimoniale di rito. E così ha fatto, davanti all’ammutolita platea, rovinando una costosa festa di chiusura dell’edizione 74 che sulle Marches aveva appena «esibito» star arrivare per l’occasione – a cominciare da Sharon Stone. Invano gli altri giurati (Mati Diop, Maggie Gyllenaal, Jessica Hausner, Mélanie Laurent, Mylène Farmer, Tahar Rahim, Song Kang-ho, Kleber Mendoça Filho) hanno cercato di fermarlo: col microfono in mano Lee … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 19 luglio 2021) Il presidente della giuriaLee volevare: Palma d’oro subito saltando il noiosissimo cerimoniale di rito. E così ha fatto, davanti all’ammutolita platea, rovinando una costosa festa di chiusura dell’edizione 74 che sulle Marches aveva appena «esibito» star arrivare per l’occasione – a cominciare da Sharon Stone. Invano gli altri giurati (Mati Diop, Maggie Gyllenaal, Jessica Hausner, Mélanie Laurent, Mylène Farmer, Tahar Rahim, Song Kang-ho, Kleber Mendoça Filho) hanno cercato di fermarlo: col microfono in mano Lee … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : palmarès Cannes Il palmarés di Cannes guarda al futuro Ducornau, già rivelata a Cannes nel 2016 nella Settimana della Critica con Raw. Una cruda verità , realizza un film folle che ibrida il David Cronenberg di Crash e la commedia sociale e intima ...

Festival di Cannes, trionfa la Francia. Palma d'onore a Marco Bellocchio Si è conclusa la 74esima edizione del Festival di Cannes . Un'edizione da ricordare per svariati motivi. Innanzitutto, è stata la prima grande kermesse cinematografica internazionale in presenza post covid organizzata in terra francese dopo aver ...

