Ferlaino | «De Laurentiis? E’ stato più bravo di me solo in campo cinematografico»

(Di lunedì 19 luglio 2021) Su Il Giornale una lunga intervista a Corrado. Racconta tutto il suo dolore per la morte di Maradona, che portò lui al Napoli. «Per un vero napoletano è impossibile ricordare Diego senza commuoversi. Lacrime di gioia per i momenti indimenticabili che ci ha regalato, lacrime di dolore per come lo hanno lasciato morire». In passatoha tentato anche un’avventura come produttore, con un lungometraggio dedicato a Che Guevara. «Non è stata l’unica pellicola. Ma ho capito che non era quella la mia strada. Ognuno deve fare il mestiere per il quale è portato». Gli fanno notare che De, in ...

Advertising

napolista : A Il Giornale: «Lo stimo. Quando sono d’accordo con lui, lo dichiaro pubblicamente, altrimenti sto zitto. Sogno di… - SasaMarsiglia : @millansantamar @fi_ste @ADeLaurentiis Tu tiferesti per un'altra squadra, avete rotto con questa storia! Io tifavo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferlaino Laurentiis

napolipiu.com

'Non avevamo nemmeno i palloni per allenarci' La frase è di Aurelio Deche ricorda da ...fallirà come quella Corbelli e non andrà in rovina (economicamente parlando) come quella di. ...... 'lo scudetto è provinciale', era il 2013 ma nonostante tutto ' cominciava a sognare segretamente di regalarsi la magia d'un tempo ' che ha vissuto Corrado. Dee lo scudetto al ...“Non avevamo nemmeno i palloni per allenarci” La frase è di Aurelio De Laurentiis che ricorda da dove ha tirato ... e non andrà in rovina (economicamente parlando) come quella di Ferlaino. Eppure il ...Paolo Esposito, giornalista e conduttore sia televisivo che radiofonico, ha parlato anche del calciomercato del club di Aurelio De Laurentiis.