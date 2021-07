De Luca: “Bisogna essere responsabili: o ci vacciniamo o si torna in lockdown. Salvini? Un irresponsabile” (Di lunedì 19 luglio 2021) “Mi hanno mandato un video di una discoteca sul litorale salernitano dove si vedono centinaia di ragazzi senza mascherine uno sull’altro. Questa è una realtà diffusa in tutta Italia, altro che ‘apriamo le discoteche’. Oggi abbiamo altri duecento e più positivi, vero che sono in larga parte asintomatici, ma se continua questo trend prima o poi avremo anche gli ospedali occupati. Dobbiamo essere responsabili”. Sempre attento a monitorare la situazione sanitaria della regione da lui governata, la Campania, a Vincenzo De Luca proprio non sono andate giù le affermazioni rilasciate da Matteo Salvini, secondo cui non c’è bisogno ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 luglio 2021) “Mi hanno mandato un video di una discoteca sul litorale salernitano dove si vedono centinaia di ragazzi senza mascherine uno sull’altro. Questa è una realtà diffusa in tutta Italia, altro che ‘apriamo le discoteche’. Oggi abbiamo altri duecento e più positivi, vero che sono in larga parte asintomatici, ma se continua questo trend prima o poi avremo anche gli ospedali occupati. Dobbiamo”. Sempre attento a monitorare la situazione sanitaria della regione da lui governata, la Campania, a Vincenzo Deproprio non sono andate giù le affermazioni rilasciate da Matteo, secondo cui non c’è bisogno ...

