Covid oggi Basilicata, 11 contagi e zero morti: bollettino 19 luglio (Di lunedì 19 luglio 2021) Sono 11 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettio di oggi, 19 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale dei tamponi molecolari effettuati è di 610. I lucani guariti o negativizzati in due giorni sono 7. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 16 (+2) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 573. Per la vaccinazione, in due giorni sono state somministrate 10.277 dosi. Finora sono 330.870 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (59,8 per cento) e 211.327 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (38,2 per cento)

