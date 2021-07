Advertising

marcocappato : Settimane di rissa su uno Statuto segreto sono finite come dovevano finire: a pranzo. Sarebbe ora di aprire un co… - HuffPostItalia : Confronto Conte-Draghi, 'processi veloci, ma scongiurare soglie di impunità' - MariaNadiaMai2 : RT @rbonacina: Per #Ceccarelli su @repubblica è impossibile un confronto tra #Draghi e #Conte “Talmente diverso è il peso specifico dei due… - FranzosoFra : 'E insomma, non c'è confronto e al tempo stesso ce n'è troppo. Conte è arrivato non si è ancora capito bene da dove… - GibelliTiziana : RT @PaoloBorg: Conte:'i forum tematici degli iscritti creano gruppi territoriali di scambio e confronto e dialogo con società civile,di ela… -

Ultime Notizie dalla rete : Confronto Conte

... 'Non lo so e non mi interessa sapere se e quando si vaccinano Salvini,o Meloni. Dire che ... Secondo Bonaccini su questo, come su altri temi, è necessario ilfra i vari livelli di ...Palazzo Chigi. Primo impegno per Giuseppenella sua nuova veste di leader in pectore del M5s: dopo il ritorno in campo con la ... la guida di questonelle Camere". Il testo del ddl è all'...Un'ora a colloquio, "da M5S atteggiamento costruttivo", dice l'ex premier, che esclude di correre alle suppletive ...Per convincere “dal punto di vista tecnico” e non “identitario” che la riforma Cartabia, così com’è, non regge. Nel faccia a faccia con Mario Draghi in programma per questa mattina, insomma, Giuseppe ...