Calciomercato Juventus, resta ancora viva l’idea Pjanic (Di lunedì 19 luglio 2021) I bianconeri lavorano per rinforzare il centrocampo. l’idea di un ritorno di Miralem Pjanic non è ancora tramontata del tutto La Juventus vuole assolutamente rinforzare il centrocampo a disposizione di Massimiliano Allegri. Lo sanno anche in Spagna dove Todofichajes.com ha analizzato la situazione legata a Miralem Pjanic. Il bosniaco, alla corte di Koeman, non ha mai trovato continuità e gradirebbe un ritorno in bianconero. L’ex romanista è un pupillo dell’attuale tecnico juventino, che su di lui ha costruito la mediana dei successi del primo corso all’ombra della Mole. Da Barcellona, al momento, non ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 luglio 2021) I bianconeri lavorano per rinforzare il centrocampo.di un ritorno di Miralemnon ètramontata del tutto Lavuole assolutamente rinforzare il centrocampo a disposizione di Massimiliano Allegri. Lo sanno anche in Spagna dove Todofichajes.com ha analizzato la situazione legata a Miralem. Il bosniaco, alla corte di Koeman, non ha mai trovato continuità e gradirebbe un ritorno in bianconero. L’ex romanista è un pupillo dell’attuale tecnico juventino, che su di lui ha costruito la mediana dei successi del primo corso all’ombra della Mole. Da Barcellona, al momento, non ...

Advertising

DiMarzio : #Juventus, domani nuovo incontro con il #Sassuolo per #Locatelli - DiMarzio : Dall'avventura a #EURO2020 con l'#Italia al tema-#calciomercato: le parole di #Locatelli - DiMarzio : #Calciomercato | Nuovo incontro #Sassuolo-#Juventus per #Locatelli: i dettagli - calciomercatoit : ??#Juventus, #Ronaldo verso la permanenza? 'Non sarà più trasferibile appena varcherà i cancelli della Continassa'… - matteo27213289 : RT @PaoloBianchessi: Su #KaioJorge non c’è stato nessun controsorpasso sulla #Juventus perché ieri i bianconeri non hanno sorpassato il #Mi… -