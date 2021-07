Calciomercato Juventus e Inter, decisione presa | Firma di sicuro (Di lunedì 19 luglio 2021) Juventus e Inter hanno da tempo nel mirino lo stesso obiettivo in Serie A: la Firma del contratto arrivare di sicuro I colpi di scena nel Calciomercato estivo non mancano… L'articolo Calciomercato Juventus e Inter, decisione presa Firma di sicuro è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 19 luglio 2021)hanno da tempo nel mirino lo stesso obiettivo in Serie A: ladel contratto arrivare diI colpi di scena nelestivo non mancano… L'articolodiè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Pordenone su Santoro del Teramo. Il Taranto tratta Del Sole con la #Juventus - DiMarzio : #Juventus, domani nuovo incontro con il #Sassuolo per #Locatelli - DiMarzio : Dall'avventura a #EURO2020 con l'#Italia al tema-#calciomercato: le parole di #Locatelli - Maxtitou44 : RT @GiovaAlbanese: Non c’è accordo tra #Juventus e #Nantes per il riscatto del cartellino di Abdoulaye #Dabo: niente ritiro con l’#Under23,… - Senario_ : RT @GiovaAlbanese: Non c’è accordo tra #Juventus e #Nantes per il riscatto del cartellino di Abdoulaye #Dabo: niente ritiro con l’#Under23,… -