Calcio: Due giocatori no vax dietro cluster Covid allo Spezia (Di lunedì 19 luglio 2021) Il responsabile medico Salini fa chiarezza su quanto sta accadendo nel club LA Spezia - "Abbiamo provveduto come tutte le società ad effettuare la prima dose di vaccino a tutti i calciatori, ma due di ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 19 luglio 2021) Il responsabile medico Salini fa chiarezza su quanto sta accadendo nel club LA- "Abbiamo provveduto come tutte le società ad effettuare la prima dose di vaccino a tutti i calciatori, ma due di ...

Advertising

Gazzetta_it : #Covid, il medico dello #Spezia: 'Il nostro focolaio colpa di due calciatori no-vax' - Eurosport_IT : 'Due calciatori, che si ritengono No-Vax, non hanno voluto effettuare il vaccino', caos in casa Spezia??? #Spezia |… - La7tv : #lariachetira Riforma giustizia, Marco #Travaglio: 'Se fossi il padre di una ragazza stuprata, non me ne potrebbe f… - ValeRossignoli : RT @Eurosport_IT: 'Due calciatori, che si ritengono No-Vax, non hanno voluto effettuare il vaccino', caos in casa Spezia??? #Spezia | #Covi… - corrierebologna : #bolognacalcio Il figlio dell’ex centravanti olandese Pierre, presentato nel ritiro rossoblù in Val Rendena: è arri… -