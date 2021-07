Borsa: inflazione e virus spaventano mercati, Europa in calo (Di lunedì 19 luglio 2021) L'aumento dei contagi della variante delta del coronavirus e l'inflazione spaventano i mercati che temono impatti rilevanti sulla ripresa economica globale. I listini europei sono tutti in calo oltre ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 luglio 2021) L'aumento dei contagi della variante delta del coronae l'che temono impatti rilevanti sulla ripresa economica globale. I listini europei sono tutti inoltre ...

Variante Delta e prezzo del petrolio affossano le Borse. Milano maglia nera ... che risentono anche del calo del prezzo del petrolio e della risalita dell'inflazione , con i ... Attesa ora per l'aperura della Borsa di New York , nel pomeriggio italiano. A Milano soffre Enel ( - 3,...

Borsa: Asia chiude in calo, timori per inflazione a virus Agenzia ANSA Borsa: inflazione e virus spaventano mercati, Europa in calo (ANSA) - MILANO, 19 LUG - L'aumento dei contagi della variante delta del coronavirus e l'inflazione spaventano i mercati che temono impatti rilevanti sulla ripresa economica globale. I listini europei ...

Giappone, banca centrale: impatto limitato da aumento prezzi materie prime (Teleborsa) - La Banca centrale del Giappone non è troppo preoccupata dall'aumento dei costi delle materie prime, in quanto prevede che questo fenomeno farà aumentare l'inflazione nel Paese, ma solo p ...

