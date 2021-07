Baricco: “Se non riuscissimo a settembre a riportare i nostri ragazzi a scuola sarebbe un errore imperdonabile” (Di lunedì 19 luglio 2021) "Se non riuscissimo a settembre a riportare i nostri ragazzi a scuola sarebbe un errore imperdonabile". Lo ha affermato il professore e scrittore Alessandro Baricco nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Madama con la presidente della commissione Igiene e sanita' del Senato, Annamaria Parente di Italia viva, in merito all'impatto della Ddi (Didattica digitale integrata) sui processi di apprendimento e sul benessere psicofisico degli studenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 luglio 2021) "Se nonun". Lo ha affermato il professore e scrittore Alessandronel corso di una conferenza stampa a Palazzo Madama con la presidente della commissione Igiene e sanita' del Senato, Annamaria Parente di Italia viva, in merito all'impatto della Ddi (Didattica digitale integrata) sui processi di apprendimento e sul benessere psicofisico degli studenti. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Baricco: “Se non riuscissimo a settembre a riportare i nostri ragazzi a scuola sarebbe un errore imperdonabile” - __flo_1 : RT @BaleC59997426: ? È uno strano dolore Morire di nostalgia per qualcosa che non vivrai mai. ~Alessandro Baricco Budapest Dunakanyar 195… - MTroturf : RT @CarmelaCusmai: Ma nel buio... tutto quell'infinito diventa solo fragore, muro di suono assillante e cieco. Non lo spegni, il mare, quan… - lagatta4739 : RT @CarmelaCusmai: Ma nel buio... tutto quell'infinito diventa solo fragore, muro di suono assillante e cieco. Non lo spegni, il mare, quan… - Ineya18 : RT @BaleC59997426: ? È uno strano dolore Morire di nostalgia per qualcosa che non vivrai mai. ~Alessandro Baricco Budapest Dunakanyar 195… -