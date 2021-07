A10 chiusa ad agosto. La società Autostrade isola mezza Liguria (Di lunedì 19 luglio 2021) Dal 6 al 23 stop al traffico giorno e notte nel tratto tra il bivio per la A7 e Pra’. L’emergenza a causa dei lavori per rendere più sicura la galleria Provenzale Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 19 luglio 2021) Dal 6 al 23 stop al traffico giorno e notte nel tratto tra il bivio per la A7 e Pra’. L’emergenza a causa dei lavori per rendere più sicura la galleria Provenzale

Advertising

LiguriaOggi : Autostrada A10 Genova – Ventimiglia chiusa h24 tra Genova Ovest e Genova Prà dal 6 agosto - bizcommunityit : Autostrade, ad agosto A10 chiusa per 16 giorni tra Aeroporto e Pra’. Adesso stop ai cantieri fino a fine luglio - infoitinterno : Autostrade, ad agosto A10 chiusa per 16 giorni tra Aeroporto e Pra’. Adesso stop ai cantieri fino a fine luglio - CCISS_Ministero : A10 Genova-Ventimiglia fine rampa di accesso chiusa causa veicolo fermo o in avaria a A10 Svincolo Genova Voltri (… - TrafficoA : A10 - Genova Pra' - Entrata Chiusa A10 genova-Savona-ventimiglia Genova Pra' in entrata e' chiuso al traffico verso Genova per ... -