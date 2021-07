Ufficiale | Tavcar all’Ascoli dal Vitanest Bilje

(Di domenica 18 luglio 2021) L’Ascoli, tramite il proprio sito, ha annunciato l’arrivo di Aljaz. Per il difensore, triennale con opzione. “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica l’acquisizione a titolo definitivo dal, di Aljaz, difensore centrale sloveno di 194 cm. Classe 2000,ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024 con opzione; nelle ultime due stagioni nel, seconda Lega slovena, ha collezionato 17 presenze, 1 gol e 1 assist. Ad Aljaz il benvenuto del Club bianconero e un caloroso in bocca al lupo per la nuova stagione ...

Ecco il comunicatodel club bianconero: "L'Ascoli Calcio 1898 FC S.p. A. comunica l'acquisizione a titolo definitivo dal Vitanest Bilje di Aljaz, difensore centrale sloveno di 194 ...Il padre è nato su suolo sloveno in una caserma, perché il nonno di Luka era undell'esercito jugoslavo. La Nazionale di calcio invece non ce l'ha fatta a qualificarsi a questi Europei. Ha ...ASCOLI - Sesta operazione di mercato in entrata per l’Ascoli, che ufficializza l’acquisizione a titolo definitivo dal Vitanest Bilje di Aljaz Tavcar, difensore centrale ...Sesta operazione di mercato in entrata per l'Ascoli, che prende il difensore sloveno Aljaz Tavcar. "L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica l’acquisizione ...