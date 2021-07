Roberta Capua va diretta su Gianluca Semprini e dice “Vi assicuro che …” (Di domenica 18 luglio 2021) Roberta Capua è una conduttrice molto amata che, nonostante sia sempre tanto piaciuta al pubblico, dal 2004 non lavorava in tv un po’ per scelta personale perché ha voluto crescere il figlio che ha avuto, un po’ forse perché le proposte che le sono arrivate non l’hanno mai convinta abbastanza. Poi è arrivata la proposta di condurre Estate in diretta e, dopo aver riflettuto un po’, ha deciso di accettare. Ed è lei stessa che rivela come è andata: “Mi sono presa 24 ore di tempo per parlarne con la mia famiglia. Un impegno giornaliero, per di più in un’altra città, avrebbe condizionato fortemente la nostra ... Leggi su baritalianews (Di domenica 18 luglio 2021)è una conduttrice molto amata che, nonostante sia sempre tanto piaciuta al pubblico, dal 2004 non lavorava in tv un po’ per scelta personale perché ha voluto crescere il figlio che ha avuto, un po’ forse perché le proposte che le sono arrivate non l’hanno mai convinta abbastanza. Poi è arrivata la proposta di condurre Estate ine, dopo aver riflettuto un po’, ha deciso di accettare. Ed è lei stessa che rivela come è andata: “Mi sono presa 24 ore di tempo per parlarne con la mia famiglia. Un impegno giornaliero, per di più in un’altra città, avrebbe condizionato fortemente la nostra ...

