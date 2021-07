NBA Finals 2021, Milwaukee a un passo dal titolo: i Big Three non tremano in gara-5, Phoenix sotto 3-2 (Di domenica 18 luglio 2021) Questa notte si è giocata gara-5 delle NBA Finals 2021 tra Phoenix Suns e Milwaukee Bucks. Milwaukee riesce prendersi il fattore campo e a ribaltare queste Finals dopo aver “ribaltato” la situazione che li ha visti sotto anche di sedici lunghezze all’interno del primo quarto. Gli uomini di Budenholzer, tuttavia, piazzano un parziale da 73-46 nel secondo e nel terzo quarto, mantenendo un vantaggio in doppia cifra. Un vantaggio mantenuto fino alla volata di un quinto atto in cui Phoenix non si è voluta arrendere. NBA Finals ... Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) Questa notte si è giocata-5 delle NBAtraSuns eBucks.riesce prendersi il fattore campo e a ribaltare questedopo aver “ribaltato” la situazione che li ha vistianche di sedici lunghezze all’interno del primo quarto. Gli uomini di Budenholzer, tuttavia, piazzano un parziale da 73-46 nel secondo e nel terzo quarto, mantenendo un vantaggio in doppia cifra. Un vantaggio mantenuto fino alla volata di un quinto atto in cuinon si è voluta arrendere. NBA...

