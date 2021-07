L'intellettual"a" in sandali e Zan passata da Gramsci a Parenzo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : intellettual sandali

il Giornale

Non è vero che Concita De Gregorio è diventata famosa per i suoidi Sergio Rossi da millecento euro al paio! Erano fra i 750 e gli 800 euro. Massimo. Perché nel giornalismo è fondamentale ...Non è vero che Concita De Gregorio è diventata famosa per i suoidi Sergio Rossi da millecento euro al paio! Erano fra i 750 e gli 800 euro. Massimo. Perché nel giornalismo è fondamentale ...Già direttore dell'Unità poi prima firma, e primadonna, di Repubblica, Concita De Gregorio è conduttrice perfetta. Se ti facesse ...