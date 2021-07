Lazio | il neo acquisto Hysaj si presenta cantando “Bella ciao” | insulti sui social

(Di domenica 18 luglio 2021) Un momento di goliardia e spensieratezza si è trasformato in un vero e proprio caso sui. Nel mondo del calcio è tradizione che i nuovi giocatori appena arrivati in una squadra facciano una sorta di rito di iniziazione, vale a dirersidavanti a tutti una canzone. Stessa sorte è toccata a lseid, albanese di 27 anni che si è svincolato dal Napoli per passare alladi Sarri. Un pupillo del tecnico toscano, visto che oltre che nella città partenopea, lo aveva già avuto ai tempi dell’Empoli.è finito al centro delle polemiche perché ha deciso di cantare ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio neo

