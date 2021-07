In Sicilia ricoverata una bimba di 9 anni, Musumeci: «Ha i genitori No Vax». In rianimazione una neonata positiva alla variante inglese (Di domenica 18 luglio 2021) Inizialmente si sospettava che si trattasse di variante Delta, ma in realtà la mutazione che ha costretto una neonata in terapia intensiva è del ceppo cosiddetto inglese. Nell’ospedale Cervello di Palermo, la bimba di due mesi è intubato per complicanze cerebrali causate dal Coronavirus. Le sue condizioni, al momento, sono considerate stabili. Anche la madre del bambino è risultata positiva al Sars-CoV-2, ma la sua sintomatologia sarebbe lieve. Sempre in Sicilia, ma all’ospedale Di Cristina, si trova in rianimazione un’altra bambina, questa volta di 9 ... Leggi su open.online (Di domenica 18 luglio 2021) Inizialmente si sospettava che si trattasse diDelta, ma in realtà la mutazione che ha costretto unain terapia intensiva è del ceppo cosiddetto. Nell’ospedale Cervello di Palermo, ladi due mesi è intubato per complicanze cerebrali causate dal Coronavirus. Le sue condizioni, al momento, sono considerate stabili. Anche la madre del bambino è risultataal Sars-CoV-2, ma la sua sintomatologia sarebbe lieve. Sempre in, ma all’ospedale Di Cristina, si trova inun’altra bambina, questa volta di 9 ...

