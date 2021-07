G8, Strasburgo: inammissibili ricorsi poliziotti condannati per irruzione in scuola Diaz (Di domenica 18 luglio 2021) La Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da alcuni poliziotti che erano stati condannati per l'irruzione alla scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2001 (LO SPECIALE). I ricorsi in esame sono, tra gli altri, quelli degli agenti Nucera, che dichiarò di aver ricevuto una coltellata durante l'irruzione nell'istituto genovese, e quelli dell'ex Ispettore Panzieri, che siglò il verbale in cui si mettevano agli atti le dichiarazioni di Nucera. I giudici ritennero che ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 18 luglio 2021) La Corte europea dei diritti dell'uomo diha dichiaratopresentati da alcuniche erano statiper l'alladurante il G8 di Genova del 2001 (LO SPECIALE). Iin esame sono, tra gli altri, quelli degli agenti Nucera, che dichiarò di aver ricevuto una coltellata durante l'nell'istituto genovese, e quelli dell'ex Ispettore Panzieri, che siglò il verbale in cui si mettevano agli atti le dichiarazioni di Nucera. I giudici ritennero che ...

