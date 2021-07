Covid, 10 regole per andare in vacanza in sicurezza (Di domenica 18 luglio 2021) Estate è sinonimo di vacanze, e mai come quest’anno gli italiani hanno proprio voglia di partire. Ma nonostante le restrizioni stiano diminuendo – ora la mascherina è obbligatoria solo nei luoghi chiusi – e la maggior parte della popolazione è vaccinata, non bisogna abbassare la guardia. Si stima un flusso di spostamenti che, entro settembre, potrebbe sfiorare i 39 milioni di viaggiatori tra italiani e stranieri, con un incremento di circa il 12% rispetto alla scorsa estate, secondo i dati raccolti dall’European Centre for Disease Prevention and Control. Leggi su vanityfair (Di domenica 18 luglio 2021) Estate è sinonimo di vacanze, e mai come quest’anno gli italiani hanno proprio voglia di partire. Ma nonostante le restrizioni stiano diminuendo – ora la mascherina è obbligatoria solo nei luoghi chiusi – e la maggior parte della popolazione è vaccinata, non bisogna abbassare la guardia. Si stima un flusso di spostamenti che, entro settembre, potrebbe sfiorare i 39 milioni di viaggiatori tra italiani e stranieri, con un incremento di circa il 12% rispetto alla scorsa estate, secondo i dati raccolti dall’European Centre for Disease Prevention and Control.

Advertising

Corriere : Più controlli sui turisti, riecco i tamponi in aeroporto: così le Regioni tornano a blindarsi - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Più controlli sui turisti, riecco i tamponi in aeroporto: così le Regioni tornano a blindarsi - QbanKendy : RT @Corriere: Più controlli sui turisti, riecco i tamponi in aeroporto: così le Regioni tornano a bli... - QbanKendy : RT @Corriere: Più controlli sui turisti, riecco i tamponi in aeroporto: così le Regioni tornano a blindarsi - bizcommunityit : Tamponi in aeroporto: così le Regioni tornano a blindarsi -