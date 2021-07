Conte da Draghi | sul tavolo la riforma della giustizia E Letta apre a modifiche

(Di domenica 18 luglio 2021) AGI - Dopo lo scontro al calor bianco delle settimane scorse con Beppe Grillo e la tregua siglata a Bibbona con il fondatore e garante del M5S, Giuseppetorna in campo. L'ex premier, che ha presentato lo Statuto del Movimento che sarà votato il 2 e 3 agosto dalla base pentastellata, domani vedrà il presidente del Consiglio Mario, per affrontare i temi principali dell'agenda politica, a cominciare dallaproverà a blindare i cavalli di battaglia del M5S come il reddito di cittadinanza ,che diverse forze politiche...

Advertising

lucianonobili : “Il vero leader dell'Europa avrà un nome e cognome: Mario #Draghi. Immaginatevi se ci fosse stato Conte con Casalin… - fattoquotidiano : CONTE SFIDA DRAGHI Alla vigilia dell’incontro con Mario Draghi, il leader M5s ha diffuso un video in cui ribadisce… - fattoquotidiano : CONTE INCONTRA DRAGHI La questione più delicata resta la riforma della giustizia, sulla quale il neo-leader del Mov… - MaryDeBe72 : RT @herisson13: Conte SFIDA Draghi . Conte SFIDA Draghi. Ci vuole pazienza ????? - LucaFerracci_1 : RT @cirobuonajuto: Ha ragione @matteorenzi su @LaStampa ; ognuno è stato riportato al proprio habitat naturale: Conte a pranzo con Grillo,… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Draghi

... con Giuseppeche ancora ieri ha spiegato di essere a favore dei processi veloci , 'ma non ... Pure Matteo Renzi , primo sponsor del governo di Mario, ha annunciato emendamenti di Italia ...... usciremo dalla pandemia meglio di prima', lanciati dall'allora governo- Di Maio - ... austero e riservato del presidente. E il tentativo di fare passare leggi contestate, al limite della ...Dopo lo scontro delle settimane scorse con Beppe Grillo e la tregua siglata a Bibbona l'ex premier chiede un confronto sul processo penale. Il segretario Dem pronto a discutere. Secco 'no' di Renzi ...Conte ha annunciato battaglia in Aula, spiegando che la riforma della prescrizione è 'inaccettabile e impraticabile'. La discussione della prescrizione alla Camera è prevista per il 23 luglio domani l ...