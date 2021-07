Commisso-Antognoni, volano gli stracci (Di domenica 18 luglio 2021) Un addio al veleno. Giancarlo Antognoni non fa più parte della Fiorentina, il divorzio ha fatto rumore forse più di quello con Gennaro Gattuso. La decisione sarebbe arrivata dal presidente Rocco Commisso. In un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ Antognoni si è tolto altri sassolini dalla scarpa. “Pensavo che Rocco Commisso mi avrebbe contattato per spiegarmi il perché di questo divorzio. Se n’è lavato le mani. Barone mi ha detto che è stato Commisso a decidere tutto. Non pensate che avrei meritato una spiegazione da parte del Presidente? Non pensate che avrei meritato un po’ di rispetto? Lui ha più ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 18 luglio 2021) Un addio al veleno. Giancarlonon fa più parte della Fiorentina, il divorzio ha fatto rumore forse più di quello con Gennaro Gattuso. La decisione sarebbe arrivata dal presidente Rocco. In un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’si è tolto altri sassolini dalla scarpa. “Pensavo che Roccomi avrebbe contattato per spiegarmi il perché di questo divorzio. Se n’è lavato le mani. Barone mi ha detto che è statoa decidere tutto. Non pensate che avrei meritato una spiegazione da parte del Presidente? Non pensate che avrei meritato un po’ di rispetto? Lui ha più ...

