Britney Spears | «Non salirò più su un palco finché sarò sotto il controllo di mio padre»

(Di domenica 18 luglio 2021) «miogestisce ciò che indosso, dico, faccio o penso non mi esibirò su nessun». A scriverlo pubblicamente èche ora sembra aver preso una delle poche decisioni libere e autonome dei suoi ultimi anni. La protesta è nei confronti di suoJamie, a cui dal 2008 il giudice ha affidato la piena tutela legale della cantante. «Questa tutela ha ucciso i miei sogni» ha detto l’artista in un post su Instagram, spiegando ai suoi fan come l’unica cosa che ora le rimane è la speranza di essere finalmente ascoltata dai giudici. L’obiettivo di...

LA STORIAe il post - sfogo su Instagram rivolto a suo padre "Non ho alcuna intenzione di salire sul palco a breve, con mio padre che decide cosa indosso, dico, faccio o penso", ha ...Lo sfogo in un lungo post su Instagram: "Questa tutela ha ucciso i miei sogni"ha detto che non si esibirà più finché suo padre Jamie manterrà il controllo sulla sua carriera nell'ambito della tutela attribuitagli nel 2008. "Questa tutela ha ucciso i miei sogni - ...“I quit”. Britney Spears appare frustrata, arrabbiata e delusa quella nello sfogo su Instagram in cui annuncia ai suoi fan che non si esibirà più sul palcoscenico fino a quando suo padre avrà il contr ...LOS ANGELES - Britney Spears ha ritrovato la sua voce e sembra decisa a continuare a usarla per raccontare la propria verità. Dopo aver chiesto che suo padre non fosse più il suo tutore, nel fine sett ...