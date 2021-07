Boris Johnson rifiuta l’isolamento dopo essere entrato in contatto con un positivo: si sottoporrà a test quotidiani (Di domenica 18 luglio 2021) Il primo ministro britannico Boris Johnson si è rifiutato di mettersi in isolamento nonostante sia entrato in contatto con il ministro della Salute Sajid Javid, risultato positivo al Covid. Dowing Street ha annunciato che il premier ha deciso di aderire, invece, ad un ‘programma pilota’ offerto dal Sistema sanitario nazionale che gli consente di continuare a lavorare a Downing Street sottoponendosi però a test quotidiani: la stessa scelta è stata fatta dal cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak. Il neo ministro della Salute Sajid Javid è risultato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) Il primo ministro britannicosi èto di mettersi in isolamento nonostante siaincon il ministro della Salute Sajid Javid, risultatoal Covid. Dowing Street ha annunciato che il premier ha deciso di aderire, invece, ad un ‘programma pilota’ offerto dal Sistema sanitario nazionale che gli consente di continuare a lavorare a Downing Street sottoponendosi però a: la stessa scelta è stata fatta dal cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak. Il neo ministro della Salute Sajid Javid è risultato ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il premier britannico Boris Johnson non andrà in isolamento dopo il contatto con il ministro della Salute Sajid Jav… - Corriere : Johnson non si isola dopo contatto con un positivo: l’ira degli inglesi costretti alla quarantena - SkyTG24 : Regno Unito, Johnson non si isola dopo contatto con un positivo. I Labour lo attaccano - PaoloBorg : Per 1200 scienziati di tutto il mondo la scelta di Boris Johnson di togliere ogni restrizione nonostante 50.000 cas… - fattoquotidiano : Boris Johnson rifiuta l’isolamento dopo essere entrato in contatto con un positivo: si sottoporrà a test quotidiani -