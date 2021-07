Berrettini | niente Olimpiadi | un guaio muscolare gli fa perdere Tokyo

Advertising

Coninews : Infortunio muscolare e niente Olimpiadi per Matteo #Berrettini. Dopo lo storico exploit nel torneo di Wimbledon il… - Gazzetta_it : Berrettini, niente Olimpiadi: un guaio muscolare gli fa perdere i Giochi - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Berrettini, niente Olimpiadi: un guaio muscolare gli fa perdere i Giochi - tempoweb : Niente Tokyo, Berrettini dà forfait alle Olimpiadi #matteoberrettini #olimpiadi #tokyo #iltempoquotidiano… - LorenzoAndreol4 : Niente #Tokyo2020 per Matteo #Berrettini Maledetti infortuni muscolari -

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini niente

Olimpiadi per Matteo. Il numero uno azzurro è costretto a saltare i Giochi di Tokyo 2020 per un risentimento muscolare., sconfitto da Djokovic nella finale di Wimbledon ...Rimane al momento senza compagno di doppio Fabio Fognini , anche se la natura medica del problema difa sì che possa aversi un cambio di team. Resta da vedere se ciò sarà fatto o se si manterranno insieme i due Lorenzo, Sonego e Musetti (con quest'ultimo il ligure aveva fatto coppia a ...Matteo Berrettini alza bandiera bianca. Il tennista romano deve rinunciare alla partecipazione dei Giochi Olimpici a causa dei postumi di un ...Altre news. Berrettini: niente Giochi olimpici per l’ex finalista di Wimbledon, ma gli impegni non si fermano qua; Palermo, bambini intubati: arriva il responso medico sul più ...