Belen Rodriguez torna al lavoro a una settimana dal parto (Di domenica 18 luglio 2021) Una Belen Rodriguez inarrestabile, quella che ha appena dato alla luce Luna Marì, già pronta a riprendere in mano il suo lavoro ad appena una settimana dal parto. Il ritiro con la famiglia presso l’Isola di Albarella aveva fatto pensare a un lungo riposo. E invece no. La showgirl argentina è già volata a Roma per la registrazione di una nuova puntata di Tu Sì Que Vales, in onda in autunno su Canale5. Proprio come la sua collega Michelle Hunziker, che rimase assente da Striscia La Notizia per una sola manciata di giorni, anche Maria Belen ha deciso di riprendere in mano la sua vita ... Leggi su dilei (Di domenica 18 luglio 2021) Unainarrestabile, quella che ha appena dato alla luce Luna Marì, già pronta a riprendere in mano il suoad appena unadal. Il ritiro con la famiglia presso l’Isola di Albarella aveva fatto pensare a un lungo riposo. E invece no. La showgirl argentina è già volata a Roma per la registrazione di una nuova puntata di Tu Sì Que Vales, in onda in autunno su Canale5. Proprio come la sua collega Michelle Hunziker, che rimase assente da Striscia La Notizia per una sola manciata di giorni, anche Mariaha deciso di riprendere in mano la sua vita ...

