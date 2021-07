Antonella Clerici molto delusa | sarebbe potuto andare tutto diversamente

Leggi su vesuvius

(Di domenica 18 luglio 2021)ha raggiunto risultati che non sono stati pienamente soddisfacenti e potevameglio(screen Rai)Dati auditel in doppia cifra ma che comunque lasciano un po’ di delusione. Ieri sera su RaiUno è andata in onda la replica di The Voice Senior conche ha raggiunto il 13.6% di share con un milione e 941mila telespettatori. La conduttrice ha comunque vinto la sfida con Canale 5. La rete ammiraglia di Mediaset ha proposto All Together Now – Editing Estate che è stato visto da un milione e 240mila ...