Aka7even e la confessione sul GF Vip | c’entra Rosa Di Grazia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Aka7even confessione

ComingSoon.it

fa una: "Ho bisogno di allenarmi fisicamente per il tour" Il tour di concerti per i cantanti di Amici 20 si avvicina sempre di più e i ragazzi si stanno allenando e preparando per ...Leggi anche Ladisu una possibile collaborazione con Fedez Grazie alla sua partecipazione ad Amici , il ragazzo è riuscito a trovare il suo "posto nel mondo" : "Quando ti senti ...Aka7even, intervenuto in una diretta Instagram con Rosa Di Grazia, ha raccontato di essere in procinto di allenarsi duramente per mettersi in forma in tempo per la tournée di concerti che lo aspetta, ...Amici 20: un ex concorrente esce allo scoperto: 'Sono gay'. Il famoso talento ha deciso di ufficializzare il suo coming out ...