A Venezia la ciclabile sull'acqua più lunga e spettacolare d'Europa (Di domenica 18 luglio 2021) Aperto a Venezia il primo tratto della pista ciclabile a sbalzo più lunga d'Europa. Una ciclovia sull'acqua con un panorama spettacolare. Dove si trova, mappa e percorso Sono stati aperti a Venezia i primi 3 chilometri della Via del Respiro, la pista ciclabile a sbalzo più lunga d'Europa. Ciò significa che d'ora in poi sarà L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Danilo93521538 : @KTonkova Poi volendo da Venezia fino a Ravenna sempre in ciclabile (Lido di Venezia, Pellestrina, Chioggia, Delta… - Gnomo_Boleto : RT @TgrRaiVeneto: Un'opera pensata per favorire la mobilità lenta. #CavallinoTreporti #10luglio #ioseguoTgr #Veneto - TgrRaiVeneto : Un'opera pensata per favorire la mobilità lenta. #CavallinoTreporti #10luglio #ioseguoTgr #Veneto -