A Tokyo il virus mette paura a sei giorni dal via ai Giochi olimpici

(Di domenica 18 luglio 2021) Due calciatori sudafricani sono risultati positivi, ma il count down per le Olimpiadi prosegue tra tensioni e preoccupazioni

Due calciatori sudafricani sono risultati positivi, ma il count down per le Olimpiadi prosegue tra tensioni e preoccupazioni. Intanto, aumentano i casi di positivi al Covid alle Olimpiadi di Tokyo. Dopo il primo contagio accertato ieri, il virus è stato trovato anche in... Si annuncia un inizio complicato per le Olimpiadi di Tokyo, che partiranno il 23 luglio 2021, con un anno di ritardo a causa della pandemia. Gli atleti presenti saranno oltre 11mila, con 18mila letti...