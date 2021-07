16 contagi domenica in FVG. Restano vuote le terapie intensive (Di domenica 18 luglio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.634 tamponi molecolari sono stati rilevati 10 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,61%. Sono inoltre 1.530 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 6 casi (0,39%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; nessuno è ricoverato in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 9. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 671 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 103.211, i clinicamente guariti 9, ... Leggi su udine20 (Di domenica 18 luglio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.634 tamponi molecolari sono stati rilevati 10 nuovicon una percentuale di positività dello 0,61%. Sono inoltre 1.530 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 6 casi (0,39%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; nessuno è ricoverato in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 9. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 671 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 103.211, i clinicamente guariti 9, ...

